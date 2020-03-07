Игроки «Трактора» встретились на льду со своими болельщиками.

Матч всех Звезд прошел сегодня в Челябинске

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В Челябинске сегодня, 7 марта, прошла товарищеская игра «Трактора» с болельщиками. В Матче всех Звезд принял участие весь основной состав команды. Кроме того, перед началом дружеской встречи, Лукашу Седлаку вручили Приз зрительских симпатий имени Павла Лазарева.



По итогу товарищеской игры победила дружба, счет был 14:14.

«Помимо самой встречи игроки продемонстрировали свои навыки в бросках на точность и силу, в буллитах и эстафете, мощность удара на силомере и во множестве других конкурсов. Матч прошёл в дружеской атмосфере и завершился выходом на лёд всех болельщиков. Челябинские любители хоккея смогли сделать фотографии вместе с игроками, взяли их автографы», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Самые удачливые болельщики выиграли клюшку, игровой свитер, а также абонемент на следующий сезон.