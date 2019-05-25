/ Лишь один из десяти опрошенных генменеджеров НХЛ готов рассмотреть обмен Вячеслава Войнова

Воспитанник челябинского «Трактора» Вячеслав Войнов интересен только одному из 10 анонимно опрошенных генеральных менеджеров НХЛ. Об этом сообщил портал The Hockey News, который провел исследование на предмет возможной заинтересованности функционеров в обмене прав на хоккеиста.
Обсуждали ли это наши люди? Да. Стоит ли это головной боли? Нет. Это было бы действительно трудно оправдать. Но, возможно, найдется команда с такого рынка, где можно выдержать последствия. — сказал один из генеральных менеджеров.
По словам единственного согласившегося на обмен функционера, прямо сейчас он не готов рассмотреть кандидатура Вячеслава Войнова, но может изменить свое решение. В конечном итоге все будет зависеть от ситуации на рынке игроков.
Все совершают ошибки, и это действительно большая ошибка. Но люди получают второй шанс во всех сферах жизни. Я не знаю всех фактов, но если теперь он избегает неприятностей, почему бы не рассмотреть его? — отметил анонимный генменеджер.
Накануне арбитражный суд сократил срок дисквалификации челябинца в предстоящем сезоне до 41 матча. В то же время «Лос Анджелес Кингз», которым принадлежат права на Вячеслава Войнова заверили, что защитник не будет выступать в команде.
Напомним, Вячеслав Войнов был дисквалифицирован НХЛ в 2015 году за нанесение побоев собственной жене. После этого воспитанник «Трактора» был вынужден уехать из США, из-за чего пропустил Кубок мира 2016 года. В этот период карьеры Вячеслав Войнов выступал за СКА, а также выиграл золотые медали Олимпиады-2018 в составе сборной России.