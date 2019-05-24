/ Арбитражный суд сократил срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Воспитанник «Трактора» пропустит лишь половину сезона НХЛ.

Арбитражный суд принял решение о сокращении срока дисквалификации воспитанника школы «Трактора» Вячеслава Войнова. Теперь защитник сможет пропустить 41 игру, или половину регулярного сезона в НХЛ. Об этом в своем «Твиттере» заявил журналист Крис Джонстон.

Арбитр поддержал решение НХЛ о дисквалификации Вячеслава Войнова на один сезон, но отметил, что в нее можно внести 41 игру прошлого сезона. Таким образом, срок наказания защитника сокращен до середины будущего чемпионата.

На решение арбитра уже отреагировали в Национальной хоккейной лиге. Лига отметила, что удовлетворена решением судьи.

В целом мы удовлетворены тем, что решение судьи Шайма Даса подтверждает нашу убежденность в том, что поведение Вячеслава Войнова в этом деле было совершенно неприемлемым и заслуживало дисквалификации, установленной лигой. Это решение также подтверждает широкие полномочия комиссионера в соответствии с коллективным соглашением и правилами лиги устанавливать и обеспечивать соблюдение соответствующих стандартов поведения для всех участников НХЛ. — говорится в заявлении лиги.

Не остался в стороне и «Лос-Анджелес Кингз», за которым закреплены права на Вячеслава Войнова в НХЛ. В своем официальном заявлении «Короли» исключили возможность будущего выступления воспитанника «Трактора» в своей команде.

C нашей точки зрения, игрок не будет выступать за «Кингс». Теперь мы определим, как решение арбитра повлияет на наши права по отношению к игроку, и рассмотрим варианты дальнейших действий. — говорится в сообщении «Лос-Анджелеса».

Напомним, Вячеслав Войнов был дисквалифицирован НХЛ в 2015 году за нанесение побоев собственной жене. После этого воспитанник «Трактора» был вынужден уехать из США, из-за чего пропустил Кубок мира 2016 года. В этот период карьеры Вячеслав Войнов выступал за СКА, а также выиграл золотые медали Олимпиады-2018 в составе сборной России.