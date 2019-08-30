Хоккеисты «Трактора» будут продавать билеты на матчи

31 августа в кассах арены болельщиков встретят 4 игрока.

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Уже 2 сентября для хоккейного клуба «Трактор» начнется регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/20. Именно в этот день челябинские хоккеисты сразятся с подмосковным «Витязем». А еще через два дня — 4 сентября — с питерским СКА.

На данный момент билеты на эти игры еще есть, и их можно приобрести прямо у игроков «черно-белых»: Александра Шарова, Кристиана Томаса, Игоря Исаева и Эндрю Кейлофа.

Всем желающим они оставят автографы, сфотографируются и немного пообщаются. Хоккеистов можно найти завтра, 31 августа, в кассах ледовой арены «Трактор» с 14:30 до 15:30.

Помимо этого, каждый десятый болельщик, купивший билет завтра, получит памятную футболку.