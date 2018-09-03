/ Защитник Крис Ли не сдержал эмоций во время включения в Зал славы «Металлурга»

Канадец провёл за «сталеваров» 335 матчей.

Защитник Крис Ли был официально включён в зал славы магнитогорского «Металлурга». За час до начала первой игры сезона против «Слована» из Братиславы звезда с именем хоккеиста появилась на Аллее Славы клуба, а перед стартовым вбрасыванием свитер Криса Ли был поднят под своды арены «Металлург».

У нас есть регламент, который позволяет понимать попадёт ли игрок в Зал славы или нет. Крис Ли добился того, что за 5 лет вошёл в список игроков, которых мы хотели включить в Зал славы. Так как он завершил карьеру, мы решили сделать это. Мы рады, что Крис Ли принял наше предложение, приехал в Магнитогорск на церемонию. — сказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Металлург».

Во время церемонии Крис Ли поблагодарил руководство клуба, а также болельщиков «Магнитки».

Спасибо моим родным, моей семье, Виктору Рашникову и Геннадию Величкину — за то, что пять лет назад подписали со мной контракт. Всем тренерам и одноклубникам — это были крутые пять лет! И, конечно, вам — мои любимые болельщики! Вы — лучшие! — сказал Крис Ли.

Канадский хоккеист выступал за «Металлург» с 2013 по 2018 годы. За 5 лет Крис Ли выиграл со «сталеварами» два Кубка Гагарина, а также серебряные медали чемпионата России-2017. Всего на счету канадца 249 очков за «Металлург», и, с учётом 4 реализованных буллитов, он является самым результативным защитником в истории клуба. Отметим, что «Металлург» уверенно переиграл «Слован» со счётом 5:1.