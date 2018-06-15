/ Семен Кокуев остается в челябинском «Тракторе» еще на сезон

Клуб принял решение продлить соглашение с 31-летним нападающим.

Накануне челябинский «Трактор» объявил о подписании хорошо известного болельщикам нападающего. 31-летний Семен Кокуев остается в клубе. Новый тренер принял решение сохранить связку Рыбаков-Кокуев.

Хоккейный клуб принял решение подписать новый однолетний контракт с нападающим Семеном Кокуевым. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации в PR хоккейного клуба «Трактор».

В сезоне 2017/2018 Кокуев провел за «черно-белых» 45 встреч и набрал в них 8 (3+5) очков. Свою карьеру в клубе он начал в 2013 году с небольшим перерывом на выступления за московское «Динамо» и череповецкую «Северсталь».



Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor) 14 Июн 2018 в 1:56 PDT

Напомним, ранее руководство челябинского клуба заявляло о намерении сохранить костяк команды, завоевавший бронзовые награды Чемпионата КХЛ.