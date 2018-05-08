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Победная шайба Евгения Кузнецова отправила Евгения Малкина в отпуск

«Вашингтон Кэпиталз» вышел в финал Востока Национальной хоккейной лиги.
сегодня в 12:36
  |  Хоккей

Накануне в США определилась сильнейшая команда в противостоянии «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». В финал Восточной конференции свою команду вывел южноуральский хоккеист Евгений Кузнецов. «Вашингтон» переиграл соперника в овертайме.

Я испытываю невероятные эмоции. Забил победный гол — эти ощущения трудно передать. — цитирует Washington Post Евгения Кузнецова.

По ходу встречи «Кузя» записал на свой счет одну шайбу и две результативные передачи. Таким образом Евгений Малкин, соотечественник Кузнецова, выбывает из борьбы за Кубок Стэнли.

Отметим, что Национальная хоккейная лига признала российского легионера второй звездой дня.

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