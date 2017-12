/ Ассистентский хет-трик Евгения Кузнецова помог «Вашингтону» разгромить «Колорадо»

Сегодня ночью «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает челябинец Евгений Кузнецов, нанес разгромное поражение клубу «Колорадо Эвеланш». Победили «столичные» со счетом 5:2, а «Кузя» сделал очередной ассистентский хет-трик, отдав результативные передачи своим партнерам Якубу Врана, Бретту Коннолли и Мэтту Нисканену. По итогам встречи южноуральский форвард был признан второй звездой игры.

