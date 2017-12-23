/ Гол и передача Евгения Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

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Сегодня ночью в НХЛ были сыграны очередные матчи, клуб челябинца Евгения Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» принимал главного аутсайдера Западной конференции — «Аризону Койотс». Перед этой встречей «столичные» имели серию из 4 побед подряд, их соперник — из 7 поражений. Однако победителем вышли именно «койоты», не помогли «Вашингтону» два очка «Кузи». Челябинский форвард отдал результативную передачу на своего партнера Ти Джея Оши и забросил сам. «Койотс» ответили точными бросками Кристиана Дворака и Кристиана Фишера, а победу им в овертайме принес Клейтон Келлер. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Аризоны».
Dat pass tho#CapsYotes Highlights: https://t.co/3MF2YGpJxc pic.twitter.com/HHbqmBH5Oz— Washington Capitals (@Capitals) 23 декабря 2017 г.
Kuzy gobbles up the rebound and puts the #Caps back out front! #CapsYotes #ALLCAPS pic.twitter.com/9ztxQYiBRN— Washington Capitals (@Capitals) 23 декабря 2017 г.
Сейчас в активе Евгения Кузнецова 38 (12+26) очков, он четырнадцатый в гонке бомбардиров.