/ Гол и передача Евгения Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Сегодня ночью в НХЛ были сыграны очередные матчи, клуб челябинца Евгения Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» принимал главного аутсайдера Западной конференции — «Аризону Койотс». Перед этой встречей «столичные» имели серию из 4 побед подряд, их соперник — из 7 поражений. Однако победителем вышли именно «койоты», не помогли «Вашингтону» два очка «Кузи». Челябинский форвард отдал результативную передачу на своего партнера Ти Джея Оши и забросил сам. «Койотс» ответили точными бросками Кристиана Дворака и Кристиана Фишера, а победу им в овертайме принес Клейтон Келлер. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Аризоны».

