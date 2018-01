/ Евгений Кузнецов прервал безголевую серию и помог «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Накануне южноуральский хоккеист Евгений Кузнецов прервал безголевую серию игр. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард бросил по воротам, а когда шайба отскочила на «пятачок», защитник «Ванкувера» рукой доставил ее в собственные ворота.

Что касается моего гола, то я не коснулся шайбы. Это был Гудбрансон? Нет, Петер Бондра. Вы видели повтор, что об этом говорить. — сказал Евгений Кузнецов в эфире клубного телевидения.

Thanks for the helper #CapsNucks #ALLCAPS pic.twitter.com/INl7IYhADg