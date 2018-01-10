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/ Евгений Кузнецов прервал безголевую серию и помог «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Евгений Кузнецов прервал безголевую серию и помог «Вашингтону» победить «Ванкувер»

Форвард стал третьей звездой матча.
сегодня в 11:47
  |  Хоккей

Накануне южноуральский хоккеист Евгений Кузнецов прервал безголевую серию игр. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард бросил по воротам, а когда шайба отскочила на «пятачок», защитник «Ванкувера» рукой доставил ее в собственные ворота.

Что касается моего гола, то я не коснулся шайбы. Это был Гудбрансон? Нет, Петер Бондра. Вы видели повтор, что об этом говорить. — сказал Евгений Кузнецов в эфире клубного телевидения.

Отметим, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Кэпиталз». По итогам матча Евгений Кузнецов был признан третьей звездой игры.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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