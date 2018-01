/ Евгений Кузнецов примерил экипировку голкипера на тренировке «Вашингтона»

Челябинец Евгений Кузнецов сменил амплуа на одну двадцатиминутку. Форвард, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», во время тренировки встал в створ ворот. Хоккеист отбивал броски, наносимые товарищами по команде, в том числе вратарем «Кэпиталз» Филиппом Грубауэром и защитником Дмитрием Орловым.

В молодости я часто играл в воротах. Так что приятно вспомнить прошлое. Порой нужно расслабиться. Эти 20 минут дадут нам массу положительных эмоций. Мы с Орловым заключили пари ради смеха. Он дважды не забил буллиты. Пусть тренируется. — цитирует Евгения Кузнецова в твиттере «Вашингтона».

Which Caps forward do you think is wearing the goalie gear?

A. @TJOshie77

B. @Kuzya92

C. @tom_wilso

D. @ovi8 pic.twitter.com/s90mhAjLAD