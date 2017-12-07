/ Гол Евгения Кузнецова помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго»

«Кузя» за 28 матчей набрал уже 30 очков.

Сегодня ночью «Вашингтон Кэпиталз» одержал третью подряд победу, разгромив на своем льду «Чикаго Блэкхоукс» 6:2. Свой вклад внес и челябинский легионер «столичных» Евгений Кузнецов. В середине третьего периода он воспользовался прекрасной передачей Александра Овечкина из-за ворот и отправил шайбу мимо голкипера. «Ови» в этой встрече отметился 4 очками, забросив шайбу и отдав три результативные передачи. Это достижение позволило капитану «Кэпс» установить очередной рекорд — он вышел на первое место среди россиян в истории НХЛ по матчам с 4 очками.

Евгений Кузнецов имеет уже 30 (9+21) очков, он идет пятнадцатым в гонке бомбардиров НХЛ. Лучше него из россиян в данном списке только форвард «Тампы» Никита Кучеров, на его счету 40 (19+21) очков.