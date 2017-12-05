/ Сбитый соперником Кузнецов в падении выдал голевую передачу на гол-шедевр

С начала регулярного чемпионата «Кузя» отдал уже 21 результативную передачу.

Сегодня ночью «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:1. Активное участие в этом приняли российские легионеры клуба: 2 очка у Александра Овечкина и по 1 очку у Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова. Челябинский форвард заработал результативный балл, отдав очередную, 21-ю в этом сезоне голевую передачу. Комбинация, начатая «Кузей» восхитила многих хоккейных специалистов.

За минуту до конца второго периода Евгений Кузнецов входил в зону и попал по силовой прием. Уже на льду челябинец исхитрился одной рукой сделать передачу на Александра Овечкина, тот технично обработал шайбу и перевел ее на партнера по команде Бретта Коннолли, который и поставил точку в атаке.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не только отдал голевой пас, но и забросил шайбу в этой встрече. Гол стал для него 20-м в сезоне, он является главным снайпером НХЛ на данный момент.



Отметим, что после гола случился курьезный момент. Евгений Кузнецов хотел поздравить Коннолли с шайбой, но тот не заметил, и «Кузя» отбил сам себе.

Сейчас в активе Евгения Кузнецова 30 (9+21) очков, он идет 14-м в гонке бомбардиров и 8-м в списке ассистентов. «Вашингтон» имеет 33 очка, располагается на седьмой строчке Восточной Конференции.

