/ Гол Кузнецова принес победу «Вашингтону» над «Коламбусом» Панарина

Сегодня ночью в НХЛ сошлись два клуба, за которые играют южноуральские хоккеисты - «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова» и «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Сильнее оказался клуб «Кузи» - 4:3. Начало встречи целиком и полностью осталось за «столичными». Уже на третьей минуте счет был 2:0, отличились Бретт Конноли и Алекс Чиассон. Однако «Коламбус» сдаваться не собирался и во втором периоде сравнял усилиями Артемия Панарина и Мэттью Калверта. «Хлебушек» красиво бросил с колена после передачи партнера.

