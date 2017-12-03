/ Гол Кузнецова принес победу «Вашингтону» над «Коламбусом» Панарина

Коркинец также отметился точным броском в ворота соперника.

Сегодня ночью в НХЛ сошлись два клуба, за которые играют южноуральские хоккеисты - «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова» и «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Сильнее оказался клуб «Кузи» - 4:3. Начало встречи целиком и полностью осталось за «столичными». Уже на третьей минуте счет был 2:0, отличились Бретт Конноли и Алекс Чиассон. Однако «Коламбус» сдаваться не собирался и во втором периоде сравнял усилиями Артемия Панарина и Мэттью Калверта. «Хлебушек» красиво бросил с колена после передачи партнера.

Еще до конца третьего периода «Кэпс» вновь вышли вперед, отличился Александр Овечкин. Эта шайба вывела капитана «Вашингтона» в топ-20 лучших снайперов за всю историю НХЛ. Сейчас на его счету 577 голов, он делит 20-ю строчку с Марком Рекки, на 19-ой идет Яри Курри, у него 601 заброшенная шайба.

В начале третьего периода Евгений Кузнецов увеличил преимущество, завершив роскошную комбинацию, которую сам и начал. Эта шайба в итоге стала победной для «Вашингтона». «Колабмус» сократил отставание голом Зака Веренски, но сравнять не сумел.

Отметим, что у Артемия Панарина в третьем периоде была еще одна возможность забросить, но он начал праздновать взятие ворота раньше времени, а защитник «Кэпиталз» Джей Бигл выбросил шайбу с «ленточки».

Jay Beagle with a huge clear at the goal line. pic.twitter.com/mJPNkhOz0P — Ian Oland (@ianoland) 3 декабря 2017 г.

В другом матче вечера 2 (1+1) очка Евгения Малкина принесли победу «Питтсбургу» над «Баффало». Сейчас Geno идет 35-м в гонке бомбардиров. Евгений Кузнецов расположился на 17-й строчке, Артемий Панарин - 62-й.

