/ Национальная Хоккейная Лига назвала Евгения Кузнецова первой звездой игрового дня

Воспитанник «Трактора» набрал 4 балла в матче с «Лос-Анджелесом».

НХЛ не оставила без внимания результативный матч форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который набрал 4 очка в игре против «Лос-Анджелес Кингз». Лига признала воспитанника челябинского «Трактора» лучшим игроком прошедшего игрового дня в лиге.

Как отметил после матча сам «Кузя» он просто использовал все предоставленные ему шансы.

Когда шансы появляются, их надо просто использовать. Одному играть тяжело. Сейчас же, когда все пять игроков на льду действуют на кураже, делятся шайбой и полностью отдаются игре, то играть очень легко. — сказал после матча Евгений Кузнецов.

Отметим, что в 8 последних играх сезона на счету Евгения Кузнецова 15 результативных баллов, из которых 7 голов и 8 передач. В 50 играх регулярного чемпионата в активе челябинца 53 очка.