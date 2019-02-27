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/ Евгений Кузнецов поучаствовал в разгроме «Оттавы»

Евгений Кузнецов поучаствовал в разгроме «Оттавы»

На счету воспитанника «Трактора» гол и результативная передача.
сегодня в 14:00
  |  Хоккей

Два балла по системе «гол + пас» записал на свой счет минувшей ночью нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Воспитанник челябинского хоккея принял непосредственное участие в разгроме «Оттавы Сенаторз». Встреча команд закончилась со счетом 7:2 в пользу «Столичных».

Гол Евгения Кузнецова стал последним в матче, и был забит в самом начале третьего периода. Ассистентом в шайбе выступил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который оставил «Кузе» шайбу на свободном льду, после чего 92-й номер «Вашингтона» выкатился к левому кругу вбрасывания и забил свой 17-й гол в этом сезоне.

Отметим, что в этой игре отличились и другие россияне в составе «Кэпиталз», Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. «Ови» записал на свой счет 2 передачи, одна из которых была на Евгения Кузнецова, столько баллов набрал и Дмитрий Орлов.

Евгений Кузнецов сыграл в этом матче 13 минут и 38 секунд и забил гол единственным броском в створ. Эффективность челябинца на вбрасываниях — 53% или 9 попыток из 17. Всего в этом сезоне в активе воспитанника «Трактора» 58 очков в 58 играх, при показателе полезности «+6».

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