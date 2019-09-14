Кузнецов дисквалифицирован на три игры НХЛ

Хоккеист не собирается обжаловать этот вердикт.

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Сегодня, 14 сентября, Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три игры.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн принял такое решение после личной встречи с игроком. Евгений объявил, что не будет подавать апелляцию на эту дисквалификацию.

Сейчас Евгений Кузнецов, воспитанник челябинского «Трактора», принимает участие в тренировочном лагере «Вашингтон Кэпиталз», но пропустит первые три встречи, включая игру против действующего обладателя Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз», а также «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролины Харрикейнз».

Напомним, 27-летний челябинский хоккеист был отстранен Международной федерацией хоккея на льду от международных соревнований сроком на 4 года. В его допинг-пробе, взятой во время чемпионата мира по хоккею 2019 года были обнаружены следы кокаина. Кузнецов добровольно согласился пройти Программу по борьбе с зависимостью, которую организуют НХЛ и профсоюз игроков.