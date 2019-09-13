Игроки «Вашингтон Кэпиталз» поддержали Евгения Кузнецова

На данный момент НХЛ не дисквалифицирует челябинского хоккеиста.

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» поддержали своего партнера — челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова, которого Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 4 года от международных соревнований после положительного анализа на употребление кокаина.

В «Кэпиталз» заявили, что будут говорить на эту тему только после того, как НХЛ определится, наказывать Кузнецова или нет. А генеральный менеджер вашингтонского клуба Брайан Маклеллан отметил, что все без исключения в «Вашингтон Кэпиталз» готовы поддержать Евгения.

«Партнеры готовы поддержать Кузнецова. Они также хотят выслушать его. Ему надо обратиться к команде и рассказать, что произошло. Думаю, что такой поступок стал бы очень важным шагом в правильном направлении для всей команды», — рассказал Брайан Маклеллан.

Голкипер команды из Вашингтона Брэйден Холтби также подтвердил слова генерального менеджера «Кэпиталз»

«В конечном счете, всё зависит только от него. Мы можем только поддержать его. Понятно, что будут определённые последствия. Но главное заключается в том, что мы хотим помочь ему справиться с проблемой, чтобы он стал сильнее и усилил команду», — поделился Брэйден Холтби.

Напомним, в августе в допинг-пробе Евгения Кузнецова, которая была взята во время чемпионата мира 2019 года по хоккею, были обнаружены следы кокаина. ИИХФ дисквалифицировала российского хоккеиста на 4 года до 12 июня 2023 года. Это означает, что Кузнецов до истечения этого срока не сможет играть в России, а также выступать за сборную страны. На данный момент североамериканская Лига не отстраняет его от участия в своем чемпионате, однако хоккеист уже встречался с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.