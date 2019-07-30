«Челмет» провел первый в «предсезонке» контрольный матч

Победу одержали гости – тольяттинская «Лада».

У хоккеистов наступила активная предсезонная работа, которая включает в себя также контрольные матчи с командами Лиги.

Свой первый контрольный матч «Челмет» провел с тольяттинской «Ладой». Этот матч стал первым для главного тренера челябинского клуба Максима Смельницкого и его помощника Сергея Тертышного. Также дебют состоялся и для шести полевых игроков. За «Челмет» впервые играли защитники Александр Микулович, Дмитрий Сергеев и Александр Тертышный, а также нападающие Демид Мансуров, Максим Шабанов и Андрей Гришаков.

«Лада», которая имеет опыт игры в КХЛ, начала встречу активнее и напористее. Именно это помогло им открыть счет на пятой минуте.

«Челмет» пытался создавать голевые моменты и в равных составах, и в большинстве. К сожалению, реальных шансов у ворот «Лады» не создавалось. Но и наша команда не давала шанса увеличить преимущество гостей.

В последнем периоде «черно-белые» не сдавались и, в основном, игра проходила в зоне гостей. Пару раз челябинцам удалось создать моменты перед воротами соперника, однако к голам это не привело. Также не помогла и замена вратаря шестым полевым игроком за минуту до финальной сирены. 0:1 – победа тольяттинской «Лады».

Сегодня, 30 июля, состоится повторный матч. Надеемся, «Челмет» возьмет реванш и покажет, на что они способны.