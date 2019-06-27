Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области

Глава региона Алексей Текслер принял у себя обладателя трофея, защитника Никиту Нестерова.

Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина, который сегодня, 27 июня, находится в Челябинске, прибыл в резиденцию главы региона Алексея Текслера. Почетный приз на Южный Урал привез воспитанник челябинского хоккея, защитник ЦСКА Никита Нестеров.



Как отметил глава Челябинской области Алексей Текслер приезд Кубка Гагарина в Челябинск — важное и особенное событие для города. Руководитель региона подчеркнул, что южноуральская хоккейная школа является одной из самых сильных в России.



Спасибо за это событие, оно для нас всех крайне важное, потому что наша школа, Челябинская школа — она одна из самых сильных в стране, и вы, как яркий представитель нашей школы подтверждение того, что она ведущая в нашей стране. — отметил Алексей Текслер.

Отметим, что перед тем как приехать в резиденцию главы региона, Кубок Гагарина побывал в хоккейной школе «Трактора», где рядом с ним могли сфотографироваться все желающие. Более того, приз приедет в Челябинск еще раз, но уже в руках другого воспитанника челябинского хоккея Максима Шалунова.



Сам Никита Нестеров отметил, что завоевать приз у него получилось только с третьей попытки, а дорогу к Кубку Гагарина защитник назвал тяжелой.



Надо много духа, чтобы выдержать полный сезон, на одной ноте его пройти и самое главное — довести до конца. Так что награда — она приятная. Я всегда только с приятными и положительными эмоциями приезжаю в Челябинск, а еще если с кубком, то это вообще для меня честь, привести его в родную школу. — рассказал в беседе с Алексеем Текслером Никита Нестеров.

Напомним, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина впервые в своей истории в этом году. В финальной серии «армейцы» со счетом 4:0 обыграли «Аванград». До этого московская команда дважды уступала в финальной серии: в 2016 году в 7-м матче ЦСКА проиграл магнитогорскому «Металлургу», а два года спустя — «Ак Барсу» из Казани.



