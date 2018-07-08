/ Челябинцы сфотографировались с Кубком Гагарина

Трофей КХЛ привез на родину Антон Глинкин.

Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина — привезли в Челябинск. Сделал это Антон Глинкин, новый нападающий «Трактора». В минувшем сезоне он выступал за «Ак Барс» и в составе казанского клуба выиграл первенство КХЛ. Глинкин не только привез трофей, но и провел автограф-сессию, подписав фотографии, футболки и кепки всем желающим и сфотографировавшись с каждым. Как рассказал хоккеист, стать чемпионом КХЛ было для него мечтой с детства, поэтому триумф он решил разделить именно с родным Челябинском.

Здорово, что есть возможность привезти кубок домой, в родную школу. Здесь много детей, которые тоже занимаются хоккеем, стремятся к победам. Для них это стимул играть дальше, двигаться вперед. Ни для кого не секрет, что Челябинск — хоккейный город, поэтому здорово, что в этом году Кузе удалось выиграть Кубок Стэнли, и он его тоже привезет. Здорово, что так сложилось, надеюсь, в следующем году тоже кубки приедут сюда. — поделился с сайтом «Первый областной» Антон Глинкин.

Напомним, 7 июля Кубок Гагарина выставлялся в ледовом дворце «Трактор» и в ледовой арене «Трактор».

Кубок Стэнли, главный трофей НХЛ, в Челябинск привезет Евгений Кузнецов. Это должно случиться 15 августа, тогда же состоится матч «Трактора» против «Металлурга» в рамках Кубка губернатора по хоккею.