/ Евгений Кузнецов: «Папа Кубок Стэнли выиграл!» была первая четкая фраза дочери»

Форвард поделился воспоминаниями от выигрыша престижного хоккейного трофея

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал кому предназначалась победа команды из столицы США в прошлогоднем финале Кубка Стэнли. В интервью «Спорт-Экспрессу» воспитанник «Трактора» рассказал: по его мнению, все победы связаны в первую очередь с близкими людьми.

Придерживаюсь такого мнения, что все, что ты выигрываешь и проигрываешь, — для близких. Чтобы они порадовались. Когда происходит такое серьезное событие, то, если бы не они, ты сам ничего бы не понял. Но когда видишь, насколько счастливы родители, жена и ребенок — понимаешь, что, наверное, ради таких моментов и стоит столько лет каждый день выходить на тренировку. Ради этих эмоций и живешь. — сказал Евгений Кузнецов.

Удостоилась упоминания в интервью и дочь Евгения Кузнецова, Есения. Как рассказывает 92-й номер «Вашингтона», словосочетание «Кубок Стэнли» его дочка говорила чаще остальных слов.

После этих слов она, по сути, и разговаривать начала. «Папа Кубок Стэнли выиграл!» — это была ее первая полноценная фраза. А главное, четко так! — вспоминает форвард.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли в 2018 году. Позднее Евгений Кузнецов привез престижный трофей в родной Челябинск и выставил его в фойе арены «Трактор», где каждый желающим мог сделать фото и получить автограф хоккеиста.