/ Южноуральские фанаты отправят любимых хоккеистов на Матч всех звезд КХЛ

Стартовало голосование на сайте проекта.

Стартовало голосование фанатов, желающих отправить любимых хоккеистов на Матч всех звезд КХЛ. На льду казанской арены спортсмены окажутся 19 и 20 января. В ноябре же их судьбу решат болельщики. Каждый может зарегистрироваться на официальном сайте проекта (allstarweek.com) через одну из соцсетей. В списке выбрать по два кандидата на позицию защитника и нападающего. Голосовать можно за представителей одного, двух, трех или всех дивизионов.

Традиционно именно болельщики первыми делают выбор, называя лучших из лучших. В случае, если выбранный в результате голосования игрок по уважительным причинам не сможет принять участие в Матче Звезд, его заменит хоккеист того же амплуа, занявший наиболее высокое место среди игроков, не попавших в состав «звездной команды». Согласно правилам, в стартовом составе не может быть более двух игроков от одного клуба. В случае, если таких игроков по итогам голосования окажется три и больше, то в стартовый состав попадают двое первых, набравших наибольшее количество очков. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе КХЛ.

Болельщики голосуют до 14 ноября. После этого выбор делают представители СМИ. Они выберут по одному нападающему, защитнику и голкиперу в каждую сборную. С 20 по 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще четырех игроков, в том числе вратаря.

Имена 44 игроков будут выбраны за месяц до начала Матча, 19 декабря. Еще четыре участника Матча звезд — лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова МХЛ.

На лед в составе символических сборных уже выходили Евгений Кузнецов, Павел Францоуз, Кирилл Кольцов, Данис Зарипов, Сергей Мозякин. Каждый год в конкурсе талисманов участвует белый медведь. В прошлом году помощниками тренера решено было сделать ведущих микст-зон. Соня Гудим, представительница «черно-белых» была ассистентом в дивизионе Тарасова.