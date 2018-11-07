/ Валерий Ничушкин: «Возвращение немного не задалось, хотелось начать получше»

Игрок поделился мыслями о начале чемпионата НХЛ.

Нападающий хоккейного клуба «Даллас Старз» Валерий Ничушкин поделился своими впечатлениями о начале нового сезона в Национальной Хоккейной Лиге. Форвард отметил, что рад возвращению, несмотря на то, что старт нового чемпионата для него получился не совсем удачным.

Само собой, хотелось начать получше. Тем более когда я во второй игре пасик отдал, команда победила. Подумал ещё тогда, что вот сейчас пойдет, но в этот момент пришлось пропустить десять дней. Тренер мне сам говорил: некоторые ребята за это время себя уже показали, поэтому надо игрой заслужить игровое время. Первые матчи я играл по 10−11 минут. Но он меня подбадривал — давай, мол, показывай, буду тебя чаще задействовать. Если буду добавлять каждую игру, то всё будет нормально. — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Отметим, в этом сезоне воспитанник «Трактора» сыграл 10 матчей и заработал 2 результативные передачи при нулевом показателе полезности. Напомним, Валерий Ничушкин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером командой «Даллас Старз».