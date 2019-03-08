/ Евгений Губарев: «По Виталию Кравцову идут переговоры две ночи подряд»

Функционер рассказал о переговорах между «Трактором» и «Рейнджерс».

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев поделился ходом переговоров челябинской команды с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» по поводу переезда за океан форварда «черно-белых» Виталия Кравцова. По словам функционера, между командами идет тесный контакт. В команде из США заинтересованы в том, чтобы пригласить Кравцова на несколько игр этого сезона.

По Виталию Кравцову идут переговоры две ночи подряд. «Рейнджерс» заинтересованы в том, чтобы он приехал сейчас к ним и сыграл несколько матчей. По итогам этого они решат — поможет он ли им в следующем сезоне или останется в «Тракторе». Я бы тоже хотел помочь парню, чтобы он поехал за океан и проявил себя. Будем действовать в рамках регламента КХЛ. — сказал Евгений Губарев.

Виталий Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года. По словам самого форварда, он уже задумывался о продолжении карьеры в составе «Рейнджрес». Представители клуба, по словам форварда, постоянно выходят на связь, давая рекомендации по улучшению игры. А по ходу сезона, в социальных сетях «Рейнджеров» регулярно появлялась статистика форварда.

Напомним, что «Трактор» закончил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина этого года в понедельник, 4 марта. «Черно-белые» в 4 играх проиграли «Автомобилисту» из Екатеринбурга.