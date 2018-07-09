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/ Виталий Кравцов намерен достичь профессионального роста в «Тракторе»

Виталий Кравцов намерен достичь профессионального роста в «Тракторе»

Челябинский клуб заключил новый договор на один сезон.
сегодня в 15:46
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» продлил соглашение с перспективным нападающим Виталием Кравцовым. 18-летний хоккеист считает, что сможет получить большой опыт в клубе Континентальной хоккейной лиги. Новый договор рассчитан на 1 сезон.

Этот сезон в родной команде поможет мне вырасти в профессиональном плане. В свою очередь, постараюсь сделать для «Трактора» много полезного и чаще радовать болельщиков. — заметил нападающий Виталий Кравцов.

Руководство «Трактора» рассчитывает на молодого игрока. Главный тренер уже включил его в связки на будущий сезон. Кравцов, по словам генерального менеджера, получил хорошее предложение.

Мы удовлетворены, что нам удалось сохранить еще на один сезон молодого перспективного хоккеиста. Контракт переподписан на хороших для Виталия условиях. Надеемся, что предстоящий сезон будет для Кравцова не менее успешным. Остальные разговоры о дальнейшей карьере этого игрока будут уместны через год. — подчеркнул генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Напомним, летом 2018 года Кравцова выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под 9 номером.

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