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/ Виталий Кравцов попал в список кандидатов в молодежную сборную России

Виталий Кравцов попал в список кандидатов в молодежную сборную России

Хоккеист может сыграть на молодежном чемпионате мира.
сегодня в 19:56
  |  Хоккей

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов попал в расширенный состав сборной России по хоккею на молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Канаде. Полный список из 28 хоккеистов, появился на официальном сайте Федерации Хоккея России. 7 декабря игроки приедут в Новогорск, где пройдут недельный сбор.

Перед вылетом сборной в Канаду, 15 декабря, расположение команды покинут пятеро игроков. При этом на заключительный этап подготовки в Верноне к молодежке присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники — Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие — Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Коме»). — рассказали в пресс-службе ФХР.

Также отметим, что в заявку молодежной сборной попал защитник Савелий Ольшанский, который выступает за фарм-клуб магнитогорского «Металлурга», «Зауралье» из Кургана.

Перед чемпионатом мира российская «молодежка» проведет три контрольных матча со сборными Швеции, США и Швейцарии. После этих игр список игроков сократится до 23 фамилий.

Отметим, что молодежный чемпионат мира пройдет 26 декабря — 5 января, в Канаде, в Виктории и Ванкувере.

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