/ Виктор Козлов: «Пожалуй, такой график видел только в НХЛ»

Специалист рассказал о итогах осенней части сезона для «Металлурга».

Старший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвел итоги осенней части сезона для магнитогорской команды. В интервью изданию Russia-hockey.ru специалист отметил, что в этом сезоне график магнитогорской команды сравним с графиком команды Национальной Хоккейной Лиги.

Сейчас самое главное — восстановление. Пятого декабря мы провели уже 38-й матч в чемпионате, тогда как некоторые другие клубы сыграли лишь 33−34. Также впереди у «Магнитки» Кубок Шпенглера. Пожалуй, такой график видел только в НХЛ. — сказал Виктор Козлов.

Выделил Виктор Козлов и лидеров магнитогорской команды.

На проектную мощность выходит бригада вратарей, где нашего лидера Василия Кошечкина достойно подменяет молодой Артем Загидулин. Василий взял на себя примерно 70 процентов игрового времени, Загидулин — 30, это классическое распределение нагрузки во вратарской бригаде. Наш капитан Сергей Мозякин с 30 очками — лучший бомбардир команды, этим все сказано. Матч в Астане позволил нашему защитнику Евгению Бирюкову стать первым хоккеистом в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 700 игр. Это отметила Лига, признавшая Евгения лучшим защитником недели, это отметили и мы, но, к сожалению, не смогли поздравить лидера командным результатом. — отметил наставник.

Не остался без внимания и Николай Кулемин. Звездный воспитанник «Металлурга» не очень уверенно начал сезон, затем получил повреждение и подвергся критике, но после восстановления игрок набрал форму.

Никаких сомнений в Николае у нас не было. Как только завершились акклиматизация и восстановление после травмы Кулемин выдал несколько серий. Сегодня с 10 голами он — третий снайпер команды, а с «плюс 10» — лучший по показателю полезности. Кулемин только набирает темп. Критикам же напомню, что переход именно с маленьких площадок на большие любому игроку из НХЛ дается особенно тяжело. — поделился Виктор Козлов.

Рассказал Виктор Козлов и о легионерах «Магнитки». По его словам, все 5 иностранных игроков «Металлурга» прогрессируют с самого начала сезона, постепенно набирают игровую форму и вносят свой вклад в успех магнитогорцев.

Говоря о молодых игроках «сталеваров», Виктор Козлов выделил защитника Григория Дронова, который, по мнению наставника, показывает значительный прогресс.

Молодые набивают шишки, растут. Тот же защитник Григорий Дронов после травмы уверенно вернулся, забил один из самых красивых голов чемпионата. Но сейчас Дронову нужны не восторги прессы, а пахота на тренировках. Только тогда все получится. — сказал тренер.

На текущий момент магнитогорский коллектив занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, на 5 очков отставая от идущего следом казанского «Ак Барса». Следующий матч «Магнитка» проведет сегодня, 8 декабря, в Магнитогорске, против московского «Спартака».