С 6 по 10 августа в Челябинске, в ЛДС «Трактор» состоится ежегодный турнир, посвященный памяти Александра Калянина.
Напомним, Александр Калянин – уроженец Челябинска, воспитанник хоккейной школы «Трактор». В профессиональной карьере играл за «черно-белых» в сезонах 2004/05 и 2007/08. Трагически погиб 7 сентября 2011 года в аэропорту «Туношна» вместе со всей командой ХК «Локомотив».
В соревнованиях примут участие юноши 2003 года рождения. Соперниками команды «Трактор» под руководством Олега Давыдова станут: магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», «Тюменский Легион» из Тюмени и «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга.
Расписание турнира:
6 августа
12:00 Салават Юлаев – Тюменский Легион
14:30 Авангард – Металлург
17:00 Трактор – Авто-Спартаковец
7 августа
10:00 Авангард – Тюменский Легион
12:30 Металлург – Авто-Спартаковец
15:00 Трактор – Салават Юлаев
8 августа
10:00 Авангард – Авто-Спартаковец
12:30 Металлург – Салават Юлаев
15:00 Трактор – Тюменский Легион
9 августа
10:00 Салават Юлаев – Авто-Спартаковец
12:30 Металлург – Тюменский Легион
15:00 Трактор – Авангард
10 августа
10:00 Салават Юлаев – Авангард
12:30 Авто-Спартаковец – Тюменский Легион
15:00 Трактор – Металлург