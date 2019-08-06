В Челябинске пройдет турнир по хоккею памяти Александра Калянина

Традиционные состязания пройдут с 6 по 10 августа.

С 6 по 10 августа в Челябинске, в ЛДС «Трактор» состоится ежегодный турнир, посвященный памяти Александра Калянина.

Напомним, Александр Калянин – уроженец Челябинска, воспитанник хоккейной школы «Трактор». В профессиональной карьере играл за «черно-белых» в сезонах 2004/05 и 2007/08. Трагически погиб 7 сентября 2011 года в аэропорту «Туношна» вместе со всей командой ХК «Локомотив».

В соревнованиях примут участие юноши 2003 года рождения. Соперниками команды «Трактор» под руководством Олега Давыдова станут: магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард», «Тюменский Легион» из Тюмени и «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга.

Расписание турнира:

6 августа

12:00 Салават Юлаев – Тюменский Легион

14:30 Авангард – Металлург

17:00 Трактор – Авто-Спартаковец

7 августа

10:00 Авангард – Тюменский Легион

12:30 Металлург – Авто-Спартаковец

15:00 Трактор – Салават Юлаев

8 августа

10:00 Авангард – Авто-Спартаковец

12:30 Металлург – Салават Юлаев

15:00 Трактор – Тюменский Легион

9 августа

10:00 Салават Юлаев – Авто-Спартаковец

12:30 Металлург – Тюменский Легион

15:00 Трактор – Авангард

10 августа

10:00 Салават Юлаев – Авангард

12:30 Авто-Спартаковец – Тюменский Легион

15:00 Трактор – Металлург