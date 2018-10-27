/ Егор Дугин пополнил состав «Трактора»

Челябинский клуб обменял форварда на денежную компенсацию.

Челябинский «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска совершили обмен, в результате которого челябинская команда усилилась форвардом Егором Дугиным. В ответ новосибирский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «черно-белых». Как объяснил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев, возвращение форварда связанно с потерей ведущих игроков команды.

Нам удалось вернуть воспитанника школы «Трактор» челябинца Егора Дугина. Универсальный нападающий, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Готов и к оборонительным функциям. Именно такие хоккеисты сейчас необходимы «Трактору». Ждем Егора в ближайшее время в расположении команды. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Отметим, что Егор Дугин играл за «черно-белых» с 2009 по 2012, и с 2012 по 2013 годы. Форвард является серебряным призером чемпионата КХЛ в составе челябинцев, За карьеру в Континентальной Хоккейной Лиге нападающий провел 201 матч, забросил 27 шайб и отдал 24 голевых передачи.