КХЛ досрочно завершила сезон, без выявления обладателя Кубка Гагарина

Это связано с пандемией коронавируса.

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Континентальная хоккейная лига объявила о том, что сезон 2019/20 досрочно завершён в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации. Ранее Лига лишь приостановила чемпионат до 10 апреля. Но после всех консультаций с заинтересованными сторонами, а также разработки множества сценариев развития событий, всё-таки сделали вывод, что продолжение сезона в данном случае представляется маловероятным.

Отметим, что изначально с розыгрыша Кубка Гагарина снялись команды «Йокерит» из Финляндии и «Барыс» из Казахстана. Это было связано с тем, что правительства этих стран закрывали свои границы. Затем отказался от участия во втором раунде и казанский «Ак Барс». Поэтому проведение плей-офф без этих команд было бы грубым нарушением спортивного принципа.

«Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры», — поделился президент КХЛ Алексей Морозов.

К слову, на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ будут распределены места команд по итогам прошедшего сезона. Помимо этого, они определят состав участников чемпионата 2020/2021, затем уже организаторы приступят к подготовке игрового календаря.

На данный момент ещё не ясно будущее Молодёжной хоккейной лиги, где ещё участвует челябинская команда «Белые Медведи», которая пробилась во второй раунд плей-офф. Информация по ним появится позднее.