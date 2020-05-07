КХЛ не будет определять обладателя Кубка Гагарина в этом сезоне

Первые 8 мест итоговой таблицы достались командам, вышедшим во второй раунд плей-офф.

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Впервые за 12 сезонов КХЛ лига не будет определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. Такое решение было принято из-за остановки розыгрыша плей-офф на фоне коронавируса.



Вопрос с определением победителя Кубка Гагарина не был ясен до конца, однако сегодня, 7 мая, КХЛ выступила с официальным заявлением, согласно которому чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в этом году не будет.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призёров Чемпионата КХЛ, не существует»,— говорится в заявлении КХЛ.

При этом лига также опубликовала итоговую таблицу сезона. Места с 1 по 8 в ней заняли команды, вышедшие во второй раунд. Они расположились в алфавитном порядке.





Далее идут команды с 9 по 24 место, их лига распределила по спортивному принципу, поскольку данные клубы либо не вышли в плей-офф, либо вылетели в первом раунде. Команды представлены в сводной таблице, без распределения на конференции. Отметим, что 13 место занял магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» по итогам сезона расположился на 21 месте.







Говоря о текущей ситуации президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что данное решение, как и остановка чемпионата, дались нелегко. Однако во главе угла стояли здоровье и безопасность людей. Кроме того, было необходимо подвести итоги сезона.

«Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке»,— рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, пандемия застала чемпионат КХЛ во время проведения плей-офф. Тогда был практически завершён первый раунд игр на вылет, лишь один матч состоялся без зрителей. Затем, когда определились все участники второго раунда, руководство лиги приняло решение завершить сезон.