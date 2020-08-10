Фредерик Стиллман: «У нас очень достойный подбор взрослых защитников и есть несколько перспективных парней»

Специалист дал оценку защитной линии магнитогорского «Металлурга».

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Тренер «Металлурга» Фредрик Стиллман, отвечающий в стане «сталеваров» за работу с игроками обороны назвал преимущества текущей защитной линии магнитогорцев. По его словам, сейчас в «Магнитке» собраны игроки, обладающие хорошими габаритами и при этом уверенно чувствующие себя на льду. При этом наставник не стал сравнивать между собой линии обороны этого и прошлого сезонов.

«Не могу сравнивать с прошлым сезоном, но сейчас вижу довольно крупных игроков, которые при этом хорошо катаются — что не всегда совпадает — и могут демонстрировать отличные навыки игры в пас. У нас очень достойный подбор взрослых защитников и есть несколько перспективных парней в ближайшем резерве»,— цитирует Фредрика Стиллмана пресс-служба «Металлурга».

Также тренер рассказал, что испытывает давление в связи с амбициями магнитогорской команды, однако сейчас команда, по словам Фредрика Стиллмана, знает, в каком направлении нужно идти для достижения результата. Специалист заявил, что «Металлург» необходимо сделать побеждающей командой.

«В своей карьере до КХЛ я был приучен к постановке высоких задач. Вот затяжные серии поражений, которые случались, например, во Владивостоке, как раз были в новинку. А к нацеленности на успех мне не привыкать. Сейчас в Магнитогорске, насколько могу судить, собрались очень сильные игроки. И наша общая цель — создать из них Команду, сплочённый коллектив. Если это удастся, у нас будут хорошие шансы на успех»,— отметил Фредрик Стиллман.

Напомним, Фредрик Стиллман вошёл в тренерский штаб «Металлурга» в этом межсезонье. В Магнитогорске шведский специалист отвечает за работу с защитниками. Главным тренером «сталеваров» по-прежнему является Илья Воробьёв, а помимо Фредерика Стиллмана ему помогают Александр Гольц и Клемен Мохорич.

Отметим, что свой первый предсезонный матч «Металлург» сыграет уже сегодня, 10 августа. В рамках Мемориала Ивана Ромазана «сталевары» сойдутся на льду с «Автомобилистом».