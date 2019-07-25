КХЛ изменила правила судейства

Новые изменения также коснутся отмены заброшенных шайб.

Судейский комитет Континентальной хоккейной лиги объявил об изменениях в правилах игры, которые порадуют всех любителей хоккея. Новые правила объявлены до начала предсезонных турниров, так что и игроки, и судьи детально смогут их изучить.

Одно из правил касается взятия ворот, если они сдвинуты.

«Взятие ворот должно быть засчитано, если вратарь намеренно сдвигает ворота с нормальной позиции в ситуации выхода один на один», – говорится в одном из новшеств.

Теперь не получится такой же ситуации, как в матче с между екатеринбуржским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором». Тогда нападающий «Трактора» Кристиан Томас выбегал один на один к вратарю «Авто» Якубу Коваржу, а тот сдвинул ворота при броске шайбы, и она не была засчитана. Именно этот бросок в конце игры мог сравнять счет. К сожалению, этого не случилось, и матч был окончен со счетом 3:2 в пользу «Автомобилиста».

Также со следующего сезона при неправильном вбрасывании игроки меняться не будут, а судья будет им выносить устные замечания. В случае повторного нарушения – наказывать малым двухминутным штрафом.

И в еще одном из нововведений сказано, что теперь взятие ворот засчитывается, когда шайба влетает в ворота, случайно изменив направление движения – срикошетив от шлема или любой части тела хоккеиста после броска любого игрока на льду.

Напомним, что новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2019 года, матчем между финалистами плей-офф прошлого сезона – ЦСКА и «Авангардом». Первая игра ХК «Трактор» состоится 2 сентября в Челябинске, соперником станет подмосковный «Витязь».