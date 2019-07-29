Главный арбитр КХЛ рассказал о зарплате судей

Алексей Анисимов поведал о положении рефери в Лиге.

«Мы полностью абстрагировали судей от команд. Их не встречают администраторы клубов в аэропорту, не кормят, не селят в отели. До ледовых арен судьи передвигаются на такси. Они сами отвечают за поездки и перелеты. Суточных у судей нет»,

– рассказал Анисимов.

«Заработная плата зависит от квалификации рефери, количества проведенных игр. Сумма идет за целый сезон, не за каждый матч. Каждый судья должен отработать минимальное количество матчей. Это количество высчитывается исходя из категории судьи. Начинающие судьи проводят до 10-15 матчей за сезон, самые опытные и квалифицированные – 55, 56 матчей. За матч примерно выходит около 25 000 рублей, поделите на весь сезон»,

– рассказал об особенностях заработной платы судей Анисимов.

«У судей в трудовой книжке ничего не записано, они – индивидуальные предприниматели. В реестре профессий нет спортивного судьи»,

– поделился Анисимов.

«Ни в коем случае, такого не может быть. Если возникает какая-нибудь проблема, любого рода, судья обращается в службу безопасности на арене, либо службу безопасности КХЛ. Над каждой «судейской» есть камера и в любой момент можно узнать у охраны, кто здесь был и что происходило»,

– категорично заявил Анисимов.

В субботу, 27 июля, вышел новый выпуск хоккейной программы «Игра в тело», в которой главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов рассказал о закулисье работы рефери на матчах.Анисимов рассказал о том, что судьи выбираются на матч через департамент судейства и отдел назначений. У каждого рефери есть своя определенная нагрузка, которая зависит от уровня его знаний и умений, а также от сложности матча. Именно поэтому на «топовых» матчах нередко фигурируют одни и те же фамилии.3 года назад перестали публиковать имена судей перед играми. Сделано это для того, чтобы и клубы, и болельщики не обращали на это внимание.Также главный арбитр КХЛ поведал о том, сколько арбитры зарабатывают за матч.Алексей добавил, что за ошибки рефери штрафуются, высчитываются все бонусы. Эта сумма может достигать до 20% из годового контракта.Еще одной особенностью арбитров КХЛ является то, что все они — индивидуальные предприниматели.Также Алексея спросили, возможно ли дать взятку судьям. Например, положить деньги в судейскую комнату на ледовой арене.Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/20 начинается 1 сентября игрой финалистов прошлого розыгрыша Кубка Гагарина – омского «Авангарда» и московского ЦСКА.