Хоккейный «Турнир памяти» завершился в Челябинске

«Белые Медведи» заняли второе место на соревнованиях.

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Вчера, 29 августа, состоялись последние матчи «Турнира памяти» в Челябинске. И матч «Белых Медведей» и «СКА-Варягов» стал решающим для распределения призовых соревнований. Команде Алексея Заварухина необходимо было побеждать в основное время матча для того, чтобы стать победителем мемориала.

«Черно-белые» из МХЛ уверенно начали стартовый период в атаке. А оборона челябинцев дисциплинированно закрывала пути развития атаки соперников. Но «Медведи» увлеклись и пропустили быструю шайбу от «Варягов». Счет был открыт на середине первого периода, и с ним же команды ушли на перерыв.

И после него челябинцы получали довольно много удалений. И в эти трудные моменты много работы было у голкипера «Белых Медведей» Ильи Горбунова. Но и «СКА-Варяги» смогли-таки использовать свои удачные игровые моменты: к концу второго периода счет был 2:0 в пользу команды из Ленинградской области.

В третьем периоде «Медведи» сумели сократить отставание. Александр Абрамов сыграл на добивании — 1:2. А к середине двадцатиминутки «Варяги» остались в меньшинстве, чем воспользовались хозяева льда: Тигран Ярулин мощным броском с точки вбрасывания сравнял счет в матче — 2:2.

Матч перешел в овер-тайм, но и он не выявил победителя матча. А в послематчевых буллитах сильнее оказалась команда из Челябинска. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Белых Медведей».

Но так как «черно-белые» не смогли выиграть матч в основное время, то «СКА-Варяги» автоматически стали победителями «Турнира памяти», а «Медведи» заняли второе место.