«Стрижи» вызвали на поединок челябинских хоккеистов

Матч прошёл на площадке детской хоккейной школы «Трактор».

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Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» умеет не только выполнять захватывающие трюки в воздухе, но и играть в хоккей. Что пилоты и доказали, вызвав на лед любительскую команду «Центурион».

«Почти в каждой командировке мы играем с местными командами в хоккей. В прошлом году в Чебоксарах играли с командой администрации города. В этот раз нам удалось сыграть с любительской командой Ночной хоккейной лиги», — сообщил командир группы Дмитрий Косоруков.

В небе «Стрижи» насколько хорошо научились «играть» в команде, что и на хоккейной площадке выступили не хуже профессионалов. Мачт завершился со счетом 7:3 в пользу авиаторов.

«Мы решили устроить ребятам матч с командой „Центурион“, команду пилотов тоже дополнили челябинцами и сыграли на арене детской хоккейной школы», — рассказал Андрей Кудинов, директор хоккейной школы «Трактор».

Матч получился жарким и интересным. А после «Стрижи» вернулись к подготовке к авиашоу. Оно состоится уже завтра, 14 сентября, в 14:00 на авиабазе «Шагол». Пилоты покажут класс в честь Дня рождения Челябинска.