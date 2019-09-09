Нападающий «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча

Игрока из Магнитогорска наказали после встречи с «Витязем».

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Форварда магнитогорского клуба «Металлург» Брэндона Козуна дисквалифицировали на два матча. Спортсмен повалил судью. Нарушение произошло на 54 минуте игры. Эпизод изучили в спортивно-дисциплинарном комитете КХЛ и представили итоги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание для Брэндона Козуна по п.1.31. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ: дисквалификация на два матча и денежный штраф», — сообщается в официальном заявлении спортивно-дисциплинарного комитета.

По итогам матча, подмосковный «Витязь» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2-0. В первом периоде шайбу в ворота южноуральцев отправил форвард Святослав Гребенщиков. В третьем периоде гол «сталеварам» забил нападающий Александр Сёмин. Следующую встречу «Металлург» проведет сегодня в Екатеринбурге против «Автомобилиста».