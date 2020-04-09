Хоккеисты «Трактора» сразятся со сборной России в виртуальном пространстве

Борьба состоится 13 апреля.

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Когда во всем мире бушует коронавирус и нет спортивных мероприятий, то приходится придумывать что-то интересное. Самым доступным сейчас является виртуальное пространство, поэтому все баталии перешли туда.

«Белые Медведи», к примеру, уже сыграли на приставке товарищеские матчи с клубом «Толпар», с которым они должны были встретиться в розыгрыше плей-офф.

Теперь настало время и «Трактора», который сыграет не просто с другой командой, а с игроками сборной России. И это будет не битва на виртуальном хоккейном льду, а в самом настоящем поле боя — в игре CS:GO. Команды разберут свои роли: террористов и подразделения специального назначения и начнут сражаться с друг другом в серии раундов на трех картах, до победы одной из команд.

За «Трактор» будут участвовать Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев. А в сборной России за оружие и гранаты возьмутся Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин. Поэтому такое пропустить никак нельзя.

Трансляция будет доступна в социальных сетях, на официальном сайте «Трактора». А также на Twitch-канале. А комментировать поединки будут профессиональные комментаторы.

Начало 13 апреля в 22:00 по челябинскому времени.