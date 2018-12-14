/ Два гола Артемия Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес»

«Хлебушек» забил 8 и 9 шайбу в текущем сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забил два гола в матче против «Лос-Анджелес Кингз». Российский нападающий прервал безголевую серию, которая состояла из пяти матчей.

Первую шайбу Панарин забил в середине первого периода. При счете 1:1 «Хлебушек» получил пас от Пьера-Люка Дюбуа, после чего с левого круга вбрасывания вывел «Синие Жакеты» вперед.

В концовке второго периода Артемий Панарин оказался самым расторопным, поймал отскочившую от вратаря «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика шайбу, поразив полупустые ворота «Королей».

Матч закончился победой «Коламбуса» со счетом 4:1. По итогам встречи Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Кроме того, «Хлебушка» признали третьей звездой всего игрового дня.

Всего уроженец Коркино провел на льду 20 минут и 47 секунд, отметился 6 бросками и 1 перехватом. В этом сезоне на счету Панарина 34 результативных балла в 30 играх.