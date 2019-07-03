Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от перехода в стан «синерубашечников». По словам уроженца Коркино, он всегда мечтал играть в составе «рейнджеров».

«Мое сердце всегда было здесь. Я дома. Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался, и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке. С нетерпением жду первой игры. Очень жаль, что сезон начнется не скоро», — цитирует Артемия Панарина официальный сайт НХЛ.
Слухи о том, где продолжит карьеру Артемий Панарин, не утихали с конца зимы. Эксперты предполагали множество вариантов развития событий, но в конечном итоге круг команд сократился до пяти: это «Коламбус», «Рейнджерс» и «Айлендерс» из Нью-Йорка, «Колорадо» и «Флорида».

В итоге Артемий Панарин согласился на контракт в 11,6 миллиона в год на 7 лет в составе «Рейнджерс».