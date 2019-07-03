«Мое сердце всегда было здесь. Я дома. Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался, и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в
Слухи о том, где продолжит карьеру Артемий Панарин, не утихали с конца зимы. Эксперты предполагали множество вариантов развития событий, но в конечном итоге круг команд сократился до пяти: это «Коламбус», «Рейнджерс» и «Айлендерс» из
В итоге Артемий Панарин согласился на контракт в 11,6 миллиона в год на 7 лет в составе «Рейнджерс».
Оставить свой комментарий