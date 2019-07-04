Сергей Бобровский прокомментировал переход Артемия Панарина в «Рейнджерс»

Голкипер пообещал разрушать атаки «Хлебушка» во время игр.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал расставание с экс-одноклубником Артемием Панариным, с которым они вместе защищали цвета «Коламбус Блю Джекетс». По словам голкипера, он понимает решение «Хлебушка», несмотря на то, что за проведенные вместе сезоны они успели сдружиться.

Сергей Бобровский и Артемий Панарин играли вместе с 2017 года, когда нападающий присоединился к «Коламбусу». За это время игроки успели сдружиться, что подчеркивают совместные фотографии в социальных сетях.

«Это бизнес, это жизнь. Каждый выбирает наилучшие условия для себя, для своей семьи. Уверен, что он счастлив оказаться в „Рейнджерс“ так же, как и я во „Флориде“. Теперь буду разрушать его атаки на играх, а не на тренировках», — сказал Сергей Бобровский.