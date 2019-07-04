Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал расставание с
Сергей Бобровский и Артемий Панарин играли вместе с 2017 года, когда нападающий присоединился к «Коламбусу». За это время игроки успели сдружиться, что подчеркивают совместные фотографии в социальных сетях.
«Это бизнес, это жизнь. Каждый выбирает наилучшие условия для себя, для своей семьи. Уверен, что он счастлив оказаться в „Рейнджерс“ так же, как и я во „Флориде“. Теперь буду разрушать его атаки на играх, а не на тренировках», — сказал Сергей Бобровский.
Напомним, что оба игрока покинули «Коламбус» в текущее межсезонье. Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой Патерз», а Артемий Панарин согласился на
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