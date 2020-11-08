Артемий Панарин женился на своей подруге во время пандемии

Об этом новоиспечённая супруга хоккеиста сообщила на своей странице в Instagram.

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Нападающий New York Rangers, уроженец Коркино Челябинской области Артемий Панарин женился на своей подруге Алисе Знарок во время пандемии коронавируса. Об этом девушка сообщила накануне, отвечая на вопросы подписчиков, в социальной сети Instagram.

Так, один из поклонников звёздной пары спросил, когда же состоится свадьба. На что Алиса ответила, что они с Артемием уже расписались. Но торжество пока не устраивали.

«Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее, и мы сможем увидеть всех наших друзей»,— ответила Алиса Знарок.

Правда, когда и где молодые обменялись кольцами, девушка не уточнила.

Также дочка главного тренера «Спартака» сообщила, что ещё не сменила девичью фамилию, но обязательно сделает это в ближайшем будущем.

Напомним, предложение руки и сердца Артемий Панарин сделал Алисе в мае этого года в США во время карантина. Сейчас молодая семья проживает в Санкт-Петербурге.