«Трактор» сразится с «Металлургом» на магнитогорском льду

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ.

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Сегодня, 1 ноября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» проведёт встречу с магнитогорским «Металлургом». Игра пройдёт в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги на магнитогорском льду.

Предыдущая игра с рижским «Динамо» завершилась для «чёрно-белых» весьма успешно. Несмотря на то, что латвийские спортсмены уже на шестой минуте забили первый гол, игроки «Трактора» поспешили отыграться и забили ответный гол на 11 минуте. К концу второго периода счёт составил уже 4:1 в пользу «чёрно-белых», и заключительная, пятая, шайба была заброшена уже в сирену.

Станет ли «Трактор» победителем в этот раз? Посмотреть трансляцию игры и узнать результат можно уже сегодня на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей «Первого областного» также будет доступна текстовая трансляция. Начало в 17:00 по челябинскому времени.