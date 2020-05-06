Александр Судницин вновь сыграет за «Трактор»

Контракт с вратарем заключен на один сезон.

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Пятого апреля хоккейный клуб «Трактор» объявил о подписании контракта с 32-летним голкипером Александром Суднициным. Он хорошо знаком челябинскому болельщику по игре в сезоне 2018/19.

«Эмоции только положительные, возвращаюсь домой. Рад вернуться в Челябинск. Всем болельщикам большой привет, всех буду рад видеть в этом сезоне. Надеюсь, что нас будут поддерживать так же хорошо, как и всегда», — сообщил Александр Судницин пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, что сезон 2019/20 голкипер провел в омском «Авангарде», но сыграл всего 9 игр. Во время одной из игр он получил серьезную травму.

«Сейчас по самочувствию — все хорошо. Как началась реабилитация, так занимаюсь практически без выходных, все идет по плану. Уверен, что к началу тренировочного лагеря я буду готов на 100 процентов», — отметил Александр Судницин.

Всего же вратарь провел в 223 игры, в которых одержал 83 победы. И 21 матч он провел на «ноль». Его коэффициент надежности — 2.37. Процент отраженных бросков держится на отметке 92.2. Также он является лучшим вратарем ВХЛ 2011 года, обладателем Кубка Братины 2011, бронзовым призером чемпионата России 2017 года.

Контракт «Трактора» с Александром Суднициным является двусторонним и заключен на один сезон.