День «южноуральского дерби»: «Трактор» принимает «Металлург»

Соперники впервые встретятся в Челябинске.

Послушать 00:00

Сегодня, 14 января, в КХЛ ожидается довольно много матчей. И одним из них станет «южноуральское дерби», где впервые на челябинском льду встретятся «Трактор» и «Металлург».

Магнитогорская команда на данный момент занимает шестую строчку турнирной таблицы. В их активе 53 очка за 47 игр. «Чёрно-белые» же до сих пор занимают последнюю, 12-ю строчку. Хотя всё-таки они ненадолго поднялись со «дна», заняв 11-е место. Это произошло после игры с «ХК Сочи», которая состоялась 12 января. Но на следующий день «Амур» отбил преимущество и «Трактор» вновь опустился в самый низ Восточной конференции. У челябинцев сейчас 41 очко за 48 игр.

На протяжении четырёх матчей пополняет бомбардирский счёт лидер «Трактора» Ник Бэйлен (1+5). А для «ветерана» «Металлурга» Сергея Мозякина ожидается новый рекорд. Следующая заброшенная шайба станет для него 400-й в КХЛ. И возможно он забьет её именно сегодня.

Команды дважды встречались в Магнитогорске в этом сезоне. Каждый клуб одержал по одной победе.

К слову, именно в сегодняшней игре ожидается возвращение в строй Виталия Меньшикова, который отбыл трёхматчевую дисквалификацию.

«Я считаю, для любого хорошего профессионального спортсмена, не важно, хоккей или другой вид спорта, самое главное наказание — это какое-то время не иметь возможности заниматься своей деятельностью. Будь то травма, будь то дисквалификация. Конечно, всё это очень тяжело переживается. Со стороны ещё намного тяжелее смотреть на игру. Больше переживаешь, потому что ты с трибуны можешь только крикнуть или похлопать, а непосредственно участие не принимаешь»,— поделился Виталий Меньшиков.

С каким итогом закончится сегодняшнее принципиальное противостояние? Узнаем вместе с вами!

«Первый областной» проведет традиционную текстовую трансляцию игры, а сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ покажут матч в прямом эфире. Начало встречи в 19:00.