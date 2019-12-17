В школе «Трактор» открыли новые залы специальной подготовки

Юные хоккеисты теперь занимаются в комфортных условиях.

Послушать 00:00

Сегодня, 17 декабря, в школе «Трактор» состоялось открытие новых залов специальной подготовки хоккеистов в старом и новом корпусах. Первый распахнул двери в ноябре. Он включает зону для дриблинга (мастерство владения шайбой), тренажеры для прыжковой подготовки, тренажеры для развития моторики и координации. А во втором зале находятся современная бросковая зона, кардиотренажеры и разминочная зона.

Спортсмены, которые занимаются в школе, отмечают, что такие условия помогают прогрессировать игрокам.

«У нас несколько человек ходит сюда. Несколько на велотренажеры, кто-то на дриблинг, у кого каких качеств не хватает, он дорабатывает сам лично. У меня увеличилась сила и точность броска», — рассказал Алексей Савельев, защитник команды «Трактор-2003».

Продолжительное время в этом помещении размещался бильярдный клуб, но в интересах юных хоккеистов договор с арендаторами был расторгнут, помещение полностью переоборудовали.

Особое внимание нужно обратить на тот факт, что переоборудование школы идет не за счет бюджетных средств, а при поддержке вице-президента ХК «Трактор» Бориса Видгофа и многочисленных известных выпускников челябинской школы: Евгения Кузнецова, Никиты Нестерова, Вячеслава Войнова, Антона Бурдасова, Вячеслава Основина, Евгений Дадонова и многих других.

«Пользуясь случаем, хотел бы сказать огромное спасибо многим выпускникам школы, которые поддержали нашу идею, выделили личные деньги, чтобы мы построили эти залы. Это прекрасные залы. Тут есть еще, куда вкладывать личные средства. Все шаги направлены на изменение и улучшение ситуации. Все, что мы делаем, мы делаем только в интересах клуба и школы», — отметил Борис Видгоф.

Также на открытии зала присутствовали ветераны «Трактора» Николай Макаров и Анатолий Картаев. Они рассказали, что раньше такого оборудования не было, но даже в свое время находились умельцы, которые из подручных средств делали что-то похожее.

«Но мы в свое время добавляли во времени, которое проводили на льду, с командой, с командой малышей и взрослыми. Мы все бросали, учили, укрепляли. Сейчас все замечательно устроено. Это дает возможность молодым хоккеистам добавлять в мастерстве и искусстве», — поделились ветераны ХК «Трактор».

Также Анатолий Зиновьевич и Николай Михайлович отметили, что есть очень важный фактор для роста юных хоккеистов — тренерский состав школы тоже должен постоянно совершенствоваться, а не довольствоваться тем, чему научился в игровой практике.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь