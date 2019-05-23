/ Экс-одноклубник Артемия Панарина удивился отсутствию «Хлебушка» в составе сборной России

Патрик Кэйн также оценил шансы американцев на победу.

Нападающий команды НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» и сборной США по хоккею Патрик Кэйн высказался об отсутствии в заявке сборной России форварда Артемия Панарина, с которым он выступал в «Чикаго» с 2015 по 2017 годы. Игрок «Звездно-полосатых» заявил, что был удивлен отсутствием «Хлебушка» в составе российской команды.

Панарин — великолепный игрок, уверен, любой команде он бы пригодился. Мне было в удовольствие играть с ним в «Чикаго». Не знал, пропускает ли он турнир, потому что должен выйти на рынок свободных агентов. Но не знал, что его не пригласили, это довольно удивительно. — цитирует Патрика Кэйна «Спорт-Экспресс».

Кроме того, американский нападающий подчеркнул, что у сборной США есть отличная возможность обыграть россиян, несмотря на наличие в составе последних мастеровитых игроков.

Напомним, что сборные России и США сойдутся на льду в Братиславе в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею сегодня, 23 мая. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию противостояния команд, которое начнется в 19:00 по челябинскому времени.