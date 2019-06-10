/ Артемий Панарин может получить более 10 миллионов долларов по следующему контракту

Об этом в своем «твиттере» рассказал американский журналист Брайан Хеджер.

Американский журналист Брайан Хеджер поделился мнением о возможном размере нового контракта уроженца Коркино Артемия Панарина. По мнению эксперта, сумма, которую «Хлебушек» может получить за подписание соглашения, составляет более 10 миллионов долларов.

Брайан Хеджер упомянул это в ответ на твит бывшего хоккеиста Мэтью Барнэби. Тот, в свою очередь, написал, что контракты с суммой 10 и 10,5 миллионов получат два других хоккеиста — Мэтт Дюшен и Тейлор Холл.

Это значит, что Панарин может получить контракт с окладом в 10,5-11 миллионов долларов в год, если не больше. — написал в ответном сообщении Брайан Хеджер.

В прошедшем регулярном чемпионате Артемий Панарин за 79 матчей набрал 87 очков, из которых 28 голов и 59 передач. В 10 играх плей-офф на счету южноуральца 5 забитых шайб и 6 ассистов.

Напомним, контракт Артемия Панарина с «Коламбусом» заканчивается 1 июля. После этого игрок может стать неограниченно свободным агентом.