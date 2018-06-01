/ «Жопка к жопке и вперед». Александр Овечкин рассказал о матче после травмы «Кузи»

Капитан шутливо охарактеризовал командную стратегию.

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал инцидент с товарищем по команде Евгением Кузнецовым. После травмы руки «Кузя» не смог продолжить игру. Всего он провел на льду 4 минуты и 26 секунд.

Продолжаем биться, продолжаем играть. А куда деваться? Потеряли игрока — надо, как говорится, жопка к жопке и вперед. Думаю, что мы проделали хорошую работу. Понятное дело, что была ротация наших центрфорвардов. Все ребята понимают, что нужно биться. — передает сайт НХЛ слова Александра Овечкина.

Слова поддержки в адрес воспитанника челябинского хоккея произнес директор школы «Трактор» Вячеслав Угрюмов и выразил надежду увидеть Кубок Стенли на Южном Урале.

Евгений Кузнецов является лучшим бомбардиром текущего плей-офф. В его активе 25 очков (11+14).

Напомним, во втором матче финала кубка Стенли российский легионер Евгений Кузнецов покинул лед раньше времени. Соперник из «Вегаса», канадский хоккеист Брэйден Макнебб, грубо сыграл против «Кузи» у борта. На второй период российский форвард не вышел. Сейчас неизвестно, будет ли форвард участвовать в третьем матче финальной серии.